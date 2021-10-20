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  4. Haber bülteninde büyük skandal! Cinsel içerikli film yayınladılar

Haber bülteninde büyük skandal! Cinsel içerikli film yayınladılar

ABD'de bir televizyon kanalında hava durumunun sunucusu canlı yayındayken arka planda yetişkin içerikli bir film görüntüsü ekrana yansıdı.

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