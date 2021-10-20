Anasayfa Video Galeriler Gündem Haber bülteninde büyük skandal! Cinsel içerikli film yayınladılar Haber bülteninde büyük skandal! Cinsel içerikli film yayınladılar 20 Ekim 2021 Çarşamba Saat: 21:40 ABD'de bir televizyon kanalında hava durumunun sunucusu canlı yayındayken arka planda yetişkin içerikli bir film görüntüsü ekrana yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61706293633f433d7f3f3813" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Konya'daki katliamda istenilen ceza belli oldu Av tüfeğiyle eşini ve 2 çocuğunu rehin aldı Van peş peşe depremlerle sarsıldı AK Partili seçmenler Ali Babacan'a tepki yağdırdı İnşaatta kabus dolu anlar! Ölümle yaşam arasında asılı kaldı Son ankette İYİ Parti sürprizi Her şeyi itiraf etti: ''Bıçakla kesemeyince testereyle parçaladım'' İstanbul'daki helikopter kazasında şaşırtan rapor Seda Sayan'ın canlı yayınına damga vuran kavga