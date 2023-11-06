Anasayfa Video Galeriler Gündem Habertürk, ''7 Ekim'de yaşanan terörist bir eylemdi'' diyen muhabirini sahadan çekti Habertürk, ''7 Ekim'de yaşanan terörist bir eylemdi'' diyen muhabirini sahadan çekti 06 Kasım 2023 Pazartesi Saat: 23:05 Güncelleme: 06 Kasım 2023 Pazartesi 23:05 Habertürk, ''7 Ekim'de yaşanan terörist bir eylemdi'' diyen muhabirini sahadan çekti Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65494706a5621931f953f703" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan ''Kirlettik, rezil ettik'' dediği turizm cennetinde teftiş yaptı Adıyaman'da kalıcı deprem konutlarının son durumu ortaya çıktı Dilan Polat - Engin Polat çitfinin süper lüks otomobilleri ortaya çıktı Bakan Fidan'dan ABD Dışişleri Bakanı Blinken'e soğuk duş İstanbul'da güpe gündüz silahlı dehşet: 2 yaralı var! İsrail, Al-Quds hastanesi civarını bombalıyor: Çok sayıda yaralı Deprem sonrası köy evlerinin son hali ortaya çıktı İstanbul’da psikopata esnaf dayağı kamerada İstanbul’da çaycıların dedikodu kavgası kamerada