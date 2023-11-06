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  4. Habertürk, ''7 Ekim'de yaşanan terörist bir eylemdi'' diyen muhabirini sahadan çekti

Habertürk, ''7 Ekim'de yaşanan terörist bir eylemdi'' diyen muhabirini sahadan çekti

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Habertürk, ''7 Ekim'de yaşanan terörist bir eylemdi'' diyen muhabirini sahadan çekti

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