  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Habertürk canlı yayınında dikkat çeken tepki

Habertürk canlı yayınında dikkat çeken tepki

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın yeni faiz kararı, Habertürk ekranlarında şaşkınlık ile karşılandı. Canlı yayında Sunucu Ebru Baki'nin "Of çok yüksek" demesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Angola Başbakan konuşurken, bakın Erdoğan ne tepki verdi
Türkiye’nin en pahalı yolu
''Best Model'de ahlaksız teklif'' tartışması büyüyor! Canlı yayın fena karıştı!
''Takside unutulan para dolu çanta'' olayı taksicilerin oyunu çıktı
11 kişinin öldüğü pazar yeri saldırısının kamera görüntüleri ortaya çıktı
Rize'deki heyelan kamerada
CHP'li Altay TBMM'de konuştu: ''Cumhurbaşanı'nı enflasyona ezdirmeyin çok ayıp''
Haber bülteninde büyük skandal! Cinsel içerikli film yayınladılar
Konya'daki katliamda istenilen ceza belli oldu