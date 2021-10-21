Anasayfa Video Galeriler Gündem Habertürk canlı yayınında dikkat çeken tepki Habertürk canlı yayınında dikkat çeken tepki 21 Ekim 2021 Perşembe Saat: 18:30 Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın yeni faiz kararı, Habertürk ekranlarında şaşkınlık ile karşılandı. Canlı yayında Sunucu Ebru Baki'nin "Of çok yüksek" demesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/617187b0ea84170d173d8103" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Angola Başbakan konuşurken, bakın Erdoğan ne tepki verdi Türkiye’nin en pahalı yolu ''Best Model'de ahlaksız teklif'' tartışması büyüyor! Canlı yayın fena karıştı! ''Takside unutulan para dolu çanta'' olayı taksicilerin oyunu çıktı 11 kişinin öldüğü pazar yeri saldırısının kamera görüntüleri ortaya çıktı Rize'deki heyelan kamerada CHP'li Altay TBMM'de konuştu: ''Cumhurbaşanı'nı enflasyona ezdirmeyin çok ayıp'' Haber bülteninde büyük skandal! Cinsel içerikli film yayınladılar Konya'daki katliamda istenilen ceza belli oldu