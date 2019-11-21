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  3. 21 Kasım 2019 01:35

Habertürk canlı yayınında ilginç anlar

Habertürk TV’de Didem Arslan Yılmaz’ın sunduğu Türkiye’nin Nabzı programında İsmail Saymaz ile Yılmaz’ın girdiği diyalog gülüşmelere neden oldu.

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