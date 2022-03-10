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  4. Habertürk canlı yayınında muhabir ve spikerin iltifat yarışı olay oldu

Habertürk canlı yayınında muhabir ve spikerin iltifat yarışı olay oldu

Habertürk'te sunucu Hülya Hökenek ve meteroloji mühendisi Hüseyin Öztel arasında yaşanan ve "iltifat yarışına" döne kar diyaloğu izleyenleri güldürdü.

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