Anasayfa Video Galeriler Gündem Habertürk canlı yayınında muhabir ve spikerin iltifat yarışı olay oldu Habertürk canlı yayınında muhabir ve spikerin iltifat yarışı olay oldu 10 Mart 2022 Perşembe Saat: 15:15 Habertürk'te sunucu Hülya Hökenek ve meteroloji mühendisi Hüseyin Öztel arasında yaşanan ve "iltifat yarışına" döne kar diyaloğu izleyenleri güldürdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6229ebe5af7de6575a1ae123" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tüm dünya dehşet içinde izledi! Maymun yakaladığı martıyı böyle yedi Rusya çocuk hastanesini vurdu! Çok sayıda ölü var, görüntüler tüyleri diken diken etti Bozcaada ve Gökçeada seferleri iptal edildi Sivas'ta can pazarı! Yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var İstanbul girişinde 8 kilometrelik kuyruk oluştu! Kamyon ve TIR'lar için yeni karar Kurak günler geride kaldı... Barajlar ağzına kadar doldu Ukrayna ordusu, Rus tanklarını havadan avladı Cenazede ''Hakkımı helal etmiyorum'' şoku! Savaş bitecek mi? Dünyanın takip ettiği üçlü zirve başladı