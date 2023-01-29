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  4. HaberTürk canlı yayınında yine o ''garip'' ses!

HaberTürk canlı yayınında yine o ''garip'' ses!

HaberTürk ekranlarında canlı yayın esnasında duyulan garip ses sosyal medyada gündem oldu.

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