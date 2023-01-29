Anasayfa Video Galeriler Gündem HaberTürk canlı yayınında yine o ''garip'' ses! HaberTürk canlı yayınında yine o ''garip'' ses! 29 Ocak 2023 Pazar Saat: 10:35 HaberTürk ekranlarında canlı yayın esnasında duyulan garip ses sosyal medyada gündem oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63d621b72abdb83e9a754fd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'a mevsimin ilk karı düştü Komşuda şiddetli deprem! Van'da da hissedildi İETT otobüsü yol ortasında alev alev yandı Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var Kar geri geldi; Uludağ özüne döndü! Bunu da ilk defa gördük! Katar'dan Türkiye'ye kaçak olarak bakın ne getirdiler! Uzaklaştırma kararı yetmedi! 1.500 km'den gelip eşini vurdu İstanbul'da iğrenç tacize esnaf dayağı Müge Anlı'dan canlı yayında tepki çeken sözler