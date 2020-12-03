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  3. 03 Aralık 2020 08:45

Habertürk önce AK Parti'ye şimdi de RTÜK'e bayrak açtı!

Son dönemde yayın politikasını değiştirip, AK Parti iktidarını eleştiren Habertürk şimdi de Habertürk'e 5 kez program durdurma ve en üst sınırdan idari para cezası uygulayan RTÜK'e bayrak açtı...

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