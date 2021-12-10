Habertürk sunucusunun isyanı: ''Tuvalet kağıdının fiyatını görünce şok oldum''

Dolar 13.95 lira ile rekor tazelerken Merkez Bankası üçüncü kez piyasaya müdahale etti. Son dakika gelişmesini aktaran Habertürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy, dolardaki yükselişle ilgili ''Nerede duracak bu?'' diye isyan etti.

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