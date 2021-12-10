Anasayfa Video Galeriler Gündem Habertürk sunucusunun isyanı: ''Tuvalet kağıdının fiyatını görünce şok oldum'' Habertürk sunucusunun isyanı: ''Tuvalet kağıdının fiyatını görünce şok oldum'' 10 Aralık 2021 Cuma Saat: 16:35 Dolar 13.95 lira ile rekor tazelerken Merkez Bankası üçüncü kez piyasaya müdahale etti. Son dakika gelişmesini aktaran Habertürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy, dolardaki yükselişle ilgili ''Nerede duracak bu?'' diye isyan etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61b357c0874d583a7604c573" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hakkari'deki kurt sürüsü böyle görüntülendi İstanbul'da 7 çocuk babasına kanlı tuzak! Eski AK Partil isim canlı yayında açıkladı: ''AKP'li vekiller 'Bu hikaye bitti' diyor'' Türkiye'nin ''robot eczanesi'' böyle görüntülendi ''Elektrikte vurgun var'' deyip madde madde açıkladı Seren Serengil'den kötü haber Ekrem İmamoğlu'ndan Soylu'ya çok sert sözler Prof. Dr. Ceyhan: 1 günde pozitif çıkan 50'den fazla tanıdığım aradı Erdoğan': ''Kadnlara yönelik şiddetin cezaları artacak''