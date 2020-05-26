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  3. 26 Mayıs 2020 13:30

Habertürk TV'de üçüncü yellenme sesi vakası!

Habertürk’te son zamanlarda duyulan yellenme seslerine bir yenisi daha eklendi. Bu sefer de Fatih Altaylı’nın sunduğu ve Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Prof. Dr. Celal Şengör evlerinden bağlandığı programda yellenme sesi duyuldu.

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