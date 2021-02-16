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  3. 16 Şubat 2021 08:05

Habertürk'ten AK Parti kongresi için dikkat çeken eleştiriler

Habertürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy, canlı yayında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın da katıldığı Rize'deki AK Parti kongresine eleştiride bulundu.

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