Anasayfa Video Galeriler Gündem Hablemitoğlu suikastı faili Levent Göktaş tutuklandı Hablemitoğlu suikastı faili Levent Göktaş tutuklandı 17 Aralık 2022 Cumartesi Saat: 09:50 Bulgaristan'ın Türkiye'ye iade talebini kabul ettiği Necip Hablemitoğlu suikastı faillerinden Mustafa Levent Göktaş, İstanbul'a getirildi ve tutuklandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/639d66ae95fbd01f9a55cf03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İşkence gören 6 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti! Fabrikanın bacası alev aldı, faciadan dönüldü Gülşen'in çorabına karışan isme ''çocuk istismarı'' soruşturması açıldı Türkiye'de tek! Turist akınına uğruyor 12 yaşında evlendirildi, 13 yaşında anne oldu, 14 yaşında öldürüldü! Akli dengesi yerinde olmayan kadın binaya 3 patlayıcı koydu İran'da idam edilen 23 yaşındaki gencin son sözleri ortaya çıktı AK Partili Zengin açıkladı: AK Parti, HDP ile bir daha masaya oturacak Rusya’da helikopter düştü! 3 ölü