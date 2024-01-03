Hablemitoğlu suikastı şüphelisine ikinci gözaltı

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının şüphelilerinden olan, "terör örgütlerine silah sağlama" ve "tasarlayarak adam öldürme" suçlarından UYAP aranma kaydı bulunan zanlı yakalanarak ikinci kez gözaltına alındı.

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