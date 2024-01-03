Anasayfa Video Galeriler Gündem Hablemitoğlu suikastı şüphelisine ikinci gözaltı Hablemitoğlu suikastı şüphelisine ikinci gözaltı 03 Ocak 2024 Çarşamba Saat: 07:45 Güncelleme: 03 Ocak 2024 Çarşamba 07:45 Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının şüphelilerinden olan, "terör örgütlerine silah sağlama" ve "tasarlayarak adam öldürme" suçlarından UYAP aranma kaydı bulunan zanlı yakalanarak ikinci kez gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6594e6727a633ccdf10ba223" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Balon balığı yiyen 2'si çocuk 7 kişi zehirlendi Şarjda bırakılan telefon faciaya neden oluyordu GTA'dan bölüm değil gerçek: İstanbul'da akıl almaz saldırı! Cemaatin öğrenci yurdunda çocuklara dayak kamerada! Sergen Yalçın'ın Antalyaspor antrenmanındaki bu sözleri gündem oldu İstanbul'daki intihar girişiminin altından mide bulandıran iddialar çıktı Anıtkabir'de 'şeriat' sloganına tutuklama Türkiye'de İsrail için casusluk yapan 33 kişi yakalandı Deprem Uyarı Sistemi 7.6'lık depremi önceden haber verdi