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  3. 07 Ağustos 2018 17:30

Hac için bekleyen kişi sayısı 2 milyon 100 bine ulaştı

Bu yıl Türkiye’den Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonunda hac görevini yerine getirecek yaklaşık 80 bin hacı adayından 40 bini kutsal topraklara ulaştı. Bu yılki kayıtlardan sonra halen bekleyen hacı adayı sayısı ise 2 milyon 100 bine ulaştı.Ortalama 10 yıllık bir bekleyişin ardından kutsal topraklara ulaşan Türk Hacı adayları, ilk olarak umre tavafını yerine getirip vacip olan say’ı...

Bilgin Pro
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