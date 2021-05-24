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  4. Hacamat yaptırmak istedi, anüsüne çay bardağı kaçtı

Hacamat yaptırmak istedi, anüsüne çay bardağı kaçtı

İsmi açıklanmayan basur hastası, basur nedeniyle yağlı çay bardağı ile hacamat yaparken, çay bardağı anüsüne kaçtı.

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