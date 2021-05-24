Anasayfa Video Galeriler Gündem Hacamat yaptırmak istedi, anüsüne çay bardağı kaçtı Hacamat yaptırmak istedi, anüsüne çay bardağı kaçtı 24 Mayıs 2021 Pazartesi Saat: 13:31 İsmi açıklanmayan basur hastası, basur nedeniyle yağlı çay bardağı ile hacamat yaparken, çay bardağı anüsüne kaçtı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60ab807d074a0165522a9603" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yine Taksim yine çıplak turist: Gözaltına alınmamak için soyundu Yine İstanbul yine çıplak turist: Gözaltına alınmamak için soyundu Esnafa hibe desteği başvuruları başlıyor: Başvurular nasıl yapılacak? Otelin terasında doğum günü partisi skandalı İstanbul'da işkence dehşeti Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker gözaltına alındı Duygu Özaslan'dan ''photoshop'' iddialarına videolu cevap Eurovision 2021'de uyuşturucu skandalı Antalya'da sazlık alanda korkutan yangın