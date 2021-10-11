Anasayfa Video Galeriler Gündem Hacı Sabancı-Nazlı Kaya'nın düğününde olay gönderme Hacı Sabancı-Nazlı Kaya'nın düğününde olay gönderme 11 Ekim 2021 Pazartesi Saat: 20:00 Geçen yıl aralık ayında nişanlanan cemiyet hayatının ünlü çifti Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı'nın düğününde ''çay'' göndermesi yankı uyandırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61646da12cb2ff768e111453" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da araç içinde tavuk satışına tepkiler büyüyor Trabzon'da dev fuhuş operasyonu Canlı yayında ilginç anlar! Seda Sayan ile yatağa girip rol yaptı Önce koronavirüs sanıldı, gerçek başka çıktı! ''Hayatta kalabilmesi mucize'' Afyonkarahisar'da öğrenci servisi devrildi: 5 ölü, 5 yaralı Petrol tesisinde büyük yangın İstanbul'da tepki çeken görüntü! ''Böyle tavuk mu satılır'' Yakıt bitti, ülke karanlığa gömüldü İstanbul'un göbeğinde korkunç anlar: Otomobilin önünü kesip kurşun yağdırdı