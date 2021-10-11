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Hacı Sabancı-Nazlı Kaya'nın düğününde olay gönderme

Geçen yıl aralık ayında nişanlanan cemiyet hayatının ünlü çifti Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı'nın düğününde ''çay'' göndermesi yankı uyandırdı.

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