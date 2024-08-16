Anasayfa Video Galeriler Gündem Hacı Yakışıklı ''AK Parti'den önce tek kişilik yatakta 2 kişi yatıyordu'' dedi ortalık karıştı Hacı Yakışıklı ''AK Parti'den önce tek kişilik yatakta 2 kişi yatıyordu'' dedi ortalık karıştı 16 Ağustos 2024 Cuma Saat: 10:06 Güncelleme: 16 Ağustos 2024 Cuma 10:06 AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen gazeteci yazar Hacı Yakışıklı, AK Parti'den önce devlet hastanelerinde tek kişilik yataklarda 2 kişinin yattığını iddia edince sosyal medya karıştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66befa8cecb2edfd180bfc63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çanakkale'deki orman yangınından geriye kalanlar kahretti ''Sıfır Bir'' oyuncusunun vurulduğu anlar ortaya çıktı Bodrum'da cinayet: 2 kişi ölü bulundu 2 ilde bir organize suç örgütü daha ''Kuyu''ya düştü Kapadokya'da skandal: Reklam için tarihi yapıları bu hale getirdiler Org. Çetin Erdoğan’a övgüler yağdırıp AK Parti'nin sloganlarını kullandığı gün emekli edildi Bolu'da orman yangını: Güneş kızıla döndü Tatil cenneti, cehenneme döndü: Onlarca tekne alabora oldu Halı fabrikasında büyük yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı