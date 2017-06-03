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  3. 03 Haziran 2017 08:45

Hacıosman - Yenikapı Hattında sürücüsüz metro dönemi

İstanbul’da yüzde 42’si yerli katkı ile üretilen sürücülü ve tam otomatik sürücüsüz vagonlar raylarla indirilmeye başlandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğana program çıkışı coşkulu tezahürat
Cumhurbaşkanı Erdoğana program çıkışı coşkulu tezahürat
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Emniyetten 81 il genelinde Huzur Ramazan Uygulaması
Emniyetten 81 il genelinde Huzur Ramazan Uygulaması
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İstanbul Boğazında Sis Etkili Oldu
İstanbul Boğazında Sis Etkili Oldu
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Adanada 500 polisle aranan şahıslara operasyon
Adanada 500 polisle aranan şahıslara operasyon
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Mersinde künefeciye silahlı saldırı: 5 yaralı
Mersinde künefeciye silahlı saldırı: 5 yaralı
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Diyarbakırda dev operasyon
Diyarbakırda dev operasyon