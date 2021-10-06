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Hadi Özışık'ın canlı yayındaki zor anları

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "fiyatlar uygun" dediği Tarım Kredi Kooperatifi'yle ilgili olarak bir canlı yayın yapan Hadi Özışık neye uğradığını şaşırdı.

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