Hadi Özışık'ın canlı yayındaki zor anları

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "fiyatlar uygun" dediği Tarım Kredi Kooperatifi'yle ilgili olarak bir canlı yayın yapan Hadi Özışık neye uğradığını şaşırdı.

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