Anasayfa Video Galeriler Gündem Hadi Özışık'ın canlı yayındaki zor anları Hadi Özışık'ın canlı yayındaki zor anları 06 Ekim 2021 Çarşamba Saat: 11:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "fiyatlar uygun" dediği Tarım Kredi Kooperatifi'yle ilgili olarak bir canlı yayın yapan Hadi Özışık neye uğradığını şaşırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/615d5fe647c48938337b01e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fatih Tezcan ağlayarak çektiği video sonrası helallik istedi Alkol masasındaki tartışma kanlı bitti! Başından vurup... Boğaziçi Üniversitesi'nde 10 gözaltı daha Camdaki Kız'da olay var! Nalan, Sedat'ı böyle yakaladı Ekrem İmamoğlu: Geldikleri gibi gittiler Marmara Denizi'ne lüfer akını Ardahan’da mevsimin ilk karı yağdı ''Dur'' ihtarına uymadı, polislerin üzerine sürdü Muğla'da korkutan yangın! Rüzgarla büyüdü