Hadımköy’deki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
29 Haziran 2019 11:20
Hadımköy’deki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
Hadımköy’de sanayi sitesi içinde menteşe parçaları taşıyan bir kamyonun sürücüsü, karşı yönden gelen ticari araca çarpmamak için direksiyonu kırdığı anda yol kenarında park halinde bulunan vinçle kafa kafaya çarpıştı. Kazada kamyon sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken sanayi sitesi içerisinde trafik yoğunluğu meydana geldi. Olay, saat 09.00 sıralarında Arnavutköy Hadımköy Organize...