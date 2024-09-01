Anasayfa Video Galeriler Gündem Hadise ağır çekim kalça dansını paylaştı, sosyal medya yıkıldı Hadise ağır çekim kalça dansını paylaştı, sosyal medya yıkıldı 01 Eylül 2024 Pazar Saat: 16:40 Güncelleme: 01 Eylül 2024 Pazar 16:40 Sıkça magazin gündeminde yer alan Hadise, Instagram'da paylaştığı ağır çekim kalça dansı videosuyla takipçilerinden büyük beğeni topladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66d46ed74ea669aeb108d3b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Otogarda ''okula dönüş'' yoğunluğu Bakan Işıkhan, belediyelerin SGK borcunu açıkladı Sağanak yolları göle çevirdi; tramvay durdu AB mi, Şanghay mı? Erdoğan tartışmalara noktayı koydu Ankara'da vahşet: Yavru köpeği dirgenle öldürdü Şanlıurfa'da ''kayıp isot ve patlıcan'' kavgası Marmaris'te kaybolan kadının cansız bedeni bulundu Teğmenlerin mezuniyetinde ''Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' sloganı Caddede yürüyen 3 kişiye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı