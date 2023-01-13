Anasayfa Video Galeriler Gündem Hadise bu dansıyla oryantallere meydan okudu Hadise bu dansıyla oryantallere meydan okudu 13 Ocak 2023 Cuma Saat: 10:05 Mehmet Dinçerler'den boşandıktan sonra eski günlerine geri dönen güzel şarkıcı Hadise bu sefer de sosyal medyadan paylaştığı dans videosuyla oryantallere meydan okudu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63c102b3e27aab68f27b95f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İnsan kulesi festivali faciayla bitti Alkollü sürücüden pes dedirten savunma Sis İstanbul'u yuttu; kartpostallık manzaralar ortaya çıktı Adnan Oktar ve kediciklerinin bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı İstanbul'da iş merkezinde patlama! Ortalık savaş alanına döndü Snapsave_1b8a57458eaf340d95f9f12f33a32127_720p RTÜK üyesinden Rasim Ozan Kütahyalı'ya dava Katliam gibi kaza: Araç yayaların arasına daldı: 5 ölü var! Kirasına zam isteyen mal sahibi, kiracısına öyle bir şey yaptı ki...