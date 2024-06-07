Anasayfa Video Galeriler Gündem Hadise duygusala bağladı; en özel karelerini paylaştı Hadise duygusala bağladı; en özel karelerini paylaştı 07 Haziran 2024 Cuma Saat: 16:25 Güncelleme: 07 Haziran 2024 Cuma 16:25 Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimlerden biri olan ünlü şarkıcı Hadise, bu sefer ağladığı anları paylaşarak hayranlarını şaşırttı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66630a58c0f8b6ac27063473" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da ''istek şarkı'' saldırısı: Yaralılar var Bakan Özhaseki atıklar için geliştirilen yeni depozito yönetim sistemini tanıttı Okul inşaatında çökme: Yaralılar var Türkiye'nin çok özel kargosu kamerada Selçuklu sultanlarının sikkeleri ortaya çıktı O Türkiye'nin zamsız esnafı: Ekmek zammı ona uğramadı Çekicili otomobil hırsızları kamerada: Lüks aracı çekiciyle çaldılar Öğretmenin katili lokantada yakalandı İstanbul'da güpegündüz 2 genç kızın skandal görüntüleri