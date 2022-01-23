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Hadise görümcesinin düğününde kurtlarını döktü

İş insanı Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifini kabul eden şarkıcı Hadise, müstakbel görümcesinin düğüne katıldı. Ünlü şarkıcı, görümcesiyle karşılıklı göbek attı.

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