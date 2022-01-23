Anasayfa Video Galeriler Gündem Hadise görümcesinin düğününde kurtlarını döktü Hadise görümcesinin düğününde kurtlarını döktü 23 Ocak 2022 Pazar Saat: 10:00 İş insanı Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifini kabul eden şarkıcı Hadise, müstakbel görümcesinin düğüne katıldı. Ünlü şarkıcı, görümcesiyle karşılıklı göbek attı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61ecfd0077acd42fa826b153" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Canlı yayın programını iptal eden Babacan'a protesto Sakarya'da hırsızlık yapıp, İstanbul'da içkiyle el yıkamışlardı: Sonu kötü bitti Esenyurt'ta yolcu otobüsü alev alev yandı Korkunç ölüm! Günahlarından arınmak için buz tutan nehre atladı Sarıgül: ''EYT'lilerin sorununu çözecek Türkiye Değişim Partisidir'' İstanbul sokaklarında gece yarısı ''uykuları kaçıran'' feryat Türkiye için kabus senaryosu: Günlük vaka sayısı 400 bine çıkabilir Müjde Ar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''dil kopartma'' tepkisi İstanbul'da taksici dehşeti! Kadını önce kaçırdı, sonra darbetti