Hadise Harbiye'yi salladı: ''Bakın böyle de seksiyim''

Sahne kostümlerinin açık olduğuna dair eleştirilerle gündemden düşmeyen Hadise, konserinde tüm vücudunu kaplayan dar bir kıyafet tercih etti. Hadise eleştirilere, "Bu halimle de seksiyim" dedi.

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