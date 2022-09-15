Anasayfa Video Galeriler Gündem Hadise ile boşanma aşamasında olan Mehmet Dinçerler'in Kerimcan'la videosu ortaya çıktı Hadise ile boşanma aşamasında olan Mehmet Dinçerler'in Kerimcan'la videosu ortaya çıktı 15 Eylül 2022 Perşembe Saat: 16:05 Şarkıcı Hadise ve eşi Mehmet Dinçerler boşanma kararı aldı. Ayrılık haberlerinin ardından Mehmet Dinçerler'in, Kerimcan Durmaz ile görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63232313ea19e723834e4b13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan Varank Türkiye'nin uçan taksisi için tarih verdi: ''İstanbul Boğazı'ndan geçecek'' Aracını satmak isterken başına gelmeyen kalmadı AK Partili milletvekili Mücahit Arınç: ''Sedat Peker’in iddiaları acilen soruşturulmalı'' Bahçeli’nin lüks araçlı konvoyu sosyal medyada gündem oldu Sivrisinekler hastanelik etmeye başladı! Şişlik, yara, kaşıntı Türkiye'nin ''mavi vatandaki'' yerli gururu MARLIN'e NATO'dan davet İstanbul'da eli silahlı yabancı uyruklu dehşet saçtı Trafikte dehşet! Yolda tartıştıkları motokuryeye böyle saldırdılar Ev sahibi olmak isterken hayatlarının şokunu yaşadılar