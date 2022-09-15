Hadise ile boşanma aşamasında olan Mehmet Dinçerler'in Kerimcan'la videosu ortaya çıktı

Şarkıcı Hadise ve eşi Mehmet Dinçerler boşanma kararı aldı. Ayrılık haberlerinin ardından Mehmet Dinçerler'in, Kerimcan Durmaz ile görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

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