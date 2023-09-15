Anasayfa Video Galeriler Gündem Hadise kalça dansı videolarını paylaştı ortalık yıkıldı! Hadise kalça dansı videolarını paylaştı ortalık yıkıldı! 15 Eylül 2023 Cuma Saat: 21:50 Cesur kıyafetleriyle gündemden düşmeyen Hadise, bu kez kalça dansı yaptığı videoları birleştirip sosyal medya hesabında paylaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6504a76daa106466bb79b873" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da trafik magandası dehşeti kamerada Türkiye'nin en büyük balıkçı barınağına milyonluk borç şoku Aracını satmak isterken yemekli tuzağa düştü Yine Esenyurt, yine olay! TEM Otoyolu’nda cam damacana trafiği! Kaza sonrası ortalık karıştı Öğretmenlerin ek ders ücretlerine ek zam geldi Erdoğan ile Macron arasında ilginç diyalog Eski sevgilisini bıçaklayan zanlıdan pes dedirten savunma Böcekler depremzede ailenin vücutlarını istila etti