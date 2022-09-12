Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Hadise külodunu gösterdi'' dediler, ünlü isim böyle tepki gösterdi ''Hadise külodunu gösterdi'' dediler, ünlü isim böyle tepki gösterdi 12 Eylül 2022 Pazartesi Saat: 00:15 Beyaz Magazin programında şarkıcı Hadise'nin dansı ile ilgili Pınar Eliçe, Bilal Özcan ve Didem Delen'in yaptığı yorumlarla Bartu Küçükçağlayan'ın dalga geçtiği paylaşımı sosyal medyayı salladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/631e4fe5b37888679d2731e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'un lüks AVM'sinde çatışma: 6 yaralı var! Mehmet Ali Erbil kendisinden 40 yaş küçük Melike Çamlıoğlu ile sevgili olduğunu açıkladı Yunanistan Ege'de yine suçüstü yakalandı Çakma milliyetçi Suriyelielr'den İstanbul'da utandıran şov! Yunanistan'dan eğitim alan terörist kaçak olarak geldiği İstanbul'da yakalandı SpaceX'in roket testinde yangın çıktı Josef de Souza kötü haberi verdi; Beşiktaş'a veda ediyor Tesadüfen keşfedildi! Bizans döneminden beri yerin altında gizleniyormuş Doğalgaz borusunu kesti, çakmağını çaktı ve...