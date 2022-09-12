''Hadise külodunu gösterdi'' dediler, ünlü isim böyle tepki gösterdi

Beyaz Magazin programında şarkıcı Hadise'nin dansı ile ilgili Pınar Eliçe, Bilal Özcan ve Didem Delen'in yaptığı yorumlarla Bartu Küçükçağlayan'ın dalga geçtiği paylaşımı sosyal medyayı salladı.

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