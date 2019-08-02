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  3. 02 Ağustos 2019 18:36

Hadise makyajsız yakalandı

Son günlerde Reynmen’in Ela şarkısında yaptığı seksi dans ile gündemden düşmeyen Hadise, en doğal haliyle objektiflere yansıdı. Hadise kameralara böyle yakalandı.

Video Galeri
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O saldırının faillerinden biri yakalandı
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