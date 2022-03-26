Anasayfa Video Galeriler Gündem Hadise, Mehmet Dinçerler sonrası ''nerede o eski Hadise'' dedirtti Hadise, Mehmet Dinçerler sonrası ''nerede o eski Hadise'' dedirtti 26 Mart 2022 Cumartesi Saat: 10:50 Mehmet Dinçerler ile evlilik hazırlığında olan ünlü şarkıcı Hadise, son konserinde tercih ettiği kostümle sosyal medyaya damga vurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/623ec5c96b179e1a06051d93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Boşanma aşamasındaki eş bu sefer adliyede saldırdı İstanbul'da korkutan görüntü: 24 yunus ölü olarak kıyıya vurdu Eşine ulaşmak için şişme bot ile 2 bin kilometrelik deniz yolculuğuna çıktı Suudi Arabistan'da büyük saldırı! Petrol deposunu havaya uçurdular ''Tansu Çiller bana öyle bir tezgah kurdu ki....'' Öldürülen Rus askerlerinin görüntülerini paylaştılar Erdoğan ve pilotlar arasında dikkat çeken diyalog Yolcular için korkun anlar: Seyir halindeki İETT otobüsünde şoföre saldırdılar İETT otobüsünde dehşet! Seyir halinde şoföre saldırdı