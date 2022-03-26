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  4. Hadise, Mehmet Dinçerler sonrası ''nerede o eski Hadise'' dedirtti

Hadise, Mehmet Dinçerler sonrası ''nerede o eski Hadise'' dedirtti

Mehmet Dinçerler ile evlilik hazırlığında olan ünlü şarkıcı Hadise, son konserinde tercih ettiği kostümle sosyal medyaya damga vurdu.

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