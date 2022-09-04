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Hadise sahnede gözyaşlarına hakim olamadı

Evlendikten sonra sahne programlarına devam eden Hadise, daha önce "hayatımın şarkısı" dediği şarkısını seslendirirken sahnede gözyaşları içinde kaldı.

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