Anasayfa Video Galeriler Gündem Hadise sahnede gözyaşlarına hakim olamadı Hadise sahnede gözyaşlarına hakim olamadı 04 Eylül 2022 Pazar Saat: 15:35 Evlendikten sonra sahne programlarına devam eden Hadise, daha önce "hayatımın şarkısı" dediği şarkısını seslendirirken sahnede gözyaşları içinde kaldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63149b85ed5d0a56e822fd63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul’da kadına tekmeli tokatlı yumruklu şiddet kamerada İstanbul'da korku dolu anlar! Minik çocuğunu balkondan attı 2 çocuk, Esenyurt'ta bir anneye hayatının şokunu yaşattı Boşanma aşamasındaki eşe saldırının altından ahlaksız teklif çıktı Kadına yardımcı olmak isterken tacizci sanılınca... Birbirlerine küfür yağdırmışlardı! Dudak dudağa yakalandılar İstanbul'un göbeğinde ''intikam'' cinayet kamerada Karakolda polis yelekli, eli silahlı Suriyeli rezaleti Atatürk devrimleri ve hamile kadınlar için sözleri tepki çeken isim vefat etti