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Hadise ve Mehmet Dinçerler tek celsede boşandı

5 ay önce nikah masasına oturan şarkıcı Hadise ve Mehmet Dinçerler tek celsede boşandı.

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