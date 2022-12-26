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  4. Hadise'den 2022'ye sosyal medyayı sallayan seksi veda!

Hadise'den 2022'ye sosyal medyayı sallayan seksi veda!

Mehmet Dinçerler ile boşandıktan sonra iddialı giyim tarzı ile eskiye dönen Hadise 2022 yılına veda pozuyla sosyal medyayı salladı.

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