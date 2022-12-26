Anasayfa Video Galeriler Gündem Hadise'den 2022'ye sosyal medyayı sallayan seksi veda! Hadise'den 2022'ye sosyal medyayı sallayan seksi veda! 26 Aralık 2022 Pazartesi Saat: 10:40 Mehmet Dinçerler ile boşandıktan sonra iddialı giyim tarzı ile eskiye dönen Hadise 2022 yılına veda pozuyla sosyal medyayı salladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63a94ff23a118e49f1145053" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Güldür Güldür'ün EYT skeci gündeme oturdu At arabalı hırsızlar polisi görünce kaçtı; bakın neyi çalmışlar! İstanbul'da ev sahibiyle tartışan kiracı evi yaktı Sarhoş sürücü dehşet saçtı! O anlar kamerada İstanbul uçağı karıştı; polis müdahale etti! Biden, Noel konuşması sonrası yine herkesi şaşırttı Erdoğan'ın eski avukatı canlı yayında küfrünü son anda tuttu Meral Akşener sahnede Mustafa Sandal ile böyle dans etti MSB paylaştı; işte Mehmetçik'in ''düşmanı titreten'' sesi