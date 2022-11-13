Anasayfa Video Galeriler Gündem Hadise’den kasığına kadar yırtmaçlı mini elbisesiyle dans şov Hadise’den kasığına kadar yırtmaçlı mini elbisesiyle dans şov 13 Kasım 2022 Pazar Saat: 15:10 Mehmet Dinçerler'den boşandıktan sonra 40 milyon TL'ye yalı aldığı öne sürülen Hadise, konserde giydiği kıyafetle ortalığı salladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6370deab8268d5621a142a73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul İstiklal Caddesi'nde patlama: Çok sayıda yaralı var İstanbul İstiklal Caddesi'nde patlama Marmaray'da böyle kavga görülmedi ''Erdoğan buraya gelecek'' Kabinede kriz! Bakan Bakan'ı suçladı Ersan Şen'den Cem Küçük'e: ''Sana göre Almanya'da millet donla geziyor'' Metrobüste taciz iddiasına linç girişimi ''İktidara geldiğimizde LGBT-İ derneklerini kapatacağız'' 7 terörist teslim oldu Şehidin operasyon öncesi çekilen son görüntüleri yürek burktu