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  4. Hadise’den kasığına kadar yırtmaçlı mini elbisesiyle dans şov

Hadise’den kasığına kadar yırtmaçlı mini elbisesiyle dans şov

Mehmet Dinçerler'den boşandıktan sonra 40 milyon TL'ye yalı aldığı öne sürülen Hadise, konserde giydiği kıyafetle ortalığı salladı.

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