Anasayfa Video Galeriler Gündem Hadise'nin cesur dekoltesi ortalığı karıştırdı Hadise'nin cesur dekoltesi ortalığı karıştırdı 20 Eylül 2023 Çarşamba Saat: 14:40 Kısa süren evliliğinin ardından tüm enerjisiyle işlerine sarılan güzel şarkıcı Hadise olay olan dekolte tercihlerine bir yenisini daha ekledi. Siyahlar içerisindeki Hadise'ye yorum yağdı... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/650ada28aee7d30f4168a903" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da kimyasal alarmı Güpe gündüz sokak ortasında haraç cinayeti! İBB'ye iftira canlı yayında böyle ters tepti Bir suç örgütü lideri daha yakalandı Kayınpeder dehşeti kamerada İstanbul'da mafya hesaplaşması: 1 ölü, 3 yaralı var! İstanbul'da 1 saat süren hırsızlık anı şoke etti Uyuşturucu kaçakçılarının yöntemi pes etti Türkiye'deki bu kafede fiyatları gelen müşteriler belirliyor