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  4. Hadise'nin cesur dekoltesi ortalığı karıştırdı

Hadise'nin cesur dekoltesi ortalığı karıştırdı

Kısa süren evliliğinin ardından tüm enerjisiyle işlerine sarılan güzel şarkıcı Hadise olay olan dekolte tercihlerine bir yenisini daha ekledi. Siyahlar içerisindeki Hadise'ye yorum yağdı...

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