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  3. 23 Kasım 2019 09:40

Hadise'nin gözyaşları... Acun ''çekimleri iptal ederim'' dedi

O Ses Türkiye'nin 22 Kasım Cuma yayınlanan son bölümünde Hadise duygusal anlar yaşadı. Yarışmada sahneye çıkan Dilara isimli yarışmacının ailesinin tanıtıldığı anlarda Hadise araya girdi ve erkek kardeşinin az önce baba olduğunu açıkladı.

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