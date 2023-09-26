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Hadise'nin yeni klibindeki ateşli sahneler olay oldu

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Ünlü şarkıcı Hadise yeni şarkısı Sevmiyo'nun klibinden bir kesit paylaştı. Klipteki ateşli sahneler sosyal medyada gündem oldu.

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