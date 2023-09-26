Anasayfa Video Galeriler Gündem Hadise'nin yeni klibindeki ateşli sahneler olay oldu Hadise'nin yeni klibindeki ateşli sahneler olay oldu 26 Eylül 2023 Salı Saat: 11:00 Güncelleme: 26 Eylül 2023 Salı 11:00 Ünlü şarkıcı Hadise yeni şarkısı Sevmiyo'nun klibinden bir kesit paylaştı. Klipteki ateşli sahneler sosyal medyada gündem oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65128fac9711b930574142e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da metro arızası! Seferler durduruldu Esenyurt'ta ''evime baktın'' kavgası! Böyle çorbacı görülmedi! Zaman tüneli gibi... Enkaz kent Hatay'ın son hali havadan görüntülendi CZN Burak'a hayranından büyük jest! Son model araba hediye ettiler 4 ilde suç örgütü operasyonu: 6 milyar TL'lik gayrimenkullere el konuldu Bebeğini taciz ettiğini öne sürdüğü yaşlı adamı darp etti Karabağ’da büyük patlama! Ölü ve yaralılar var Kur'an yakan kişiyi öldüresiye dayak!