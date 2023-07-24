Anasayfa Video Galeriler Gündem Hafif ticari araç alev alev yandı Hafif ticari araç alev alev yandı 24 Temmuz 2023 Pazartesi Saat: 12:10 Güncelleme: 24 Temmuz 2023 Pazartesi 12:10 İstanbul Fatih'te Vatan Caddesi'nde seyir halinde olan hafif ticari araç alev alev yandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64be40069c9229355f017ba3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hava sıcaklıkları artınca siparişlere yetişemez oldular Dağda koyun otlatırken LGS'de Türkiye 2'ncisi oldu Dışarısı 45 derece ama bu suya girenler tir tir titriyor! Uzmanı uyardı: Koma ve ölümle sonuçlanabilir! Güzel oyuncuya korkunç saldırı Okulun spor salonu çöktü: Çok sayıda ölü var Türkiye'nin ve Dünya'nın en büyüğüydü... Kahreden görüntü geldi! Toplu taşımada iki taciz şüphelisine meydan dayağı Aksaray'ın doğal antibiyotiğine talep artıyor! Rusya'dan sonra Almanya da istedi