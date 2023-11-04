Anasayfa Video Galeriler Gündem Hafriyat çalışmasında 1.800 yıllık keşif Hafriyat çalışmasında 1.800 yıllık keşif 04 Kasım 2023 Cumartesi Saat: 11:51 Güncelleme: 04 Kasım 2023 Cumartesi 11:51 Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikaya ait arazide gerçekleşen hafriyat çalışması sırasından yaklaşık bin 800 yıllık bir tarihe sahip olduğu düşünülen, Roma dönemine ait yazılı ve kabartmalı mermer mezar steli bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65460619ac2c4b31f93e2a23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sibirya değil Türkiye: Kar birden bastırdı, yollar kapandı İstanbul'da trafik magandası dehşeti yaşattı Yolcu otobüsünde can pazarı! Otobüs seyir halinde alev aldı Engin ve Dilan Polat çifti adliyeye sevk edildi Ankara'da binlerce parçalık tarihi eser operasyonu 81 ilde Çengel operasyonu: 216 gözaltı var İstanbul'da metrobüs durağında bomba paniği Fatih Tekke'nin yeni takımı belli oldu Putin'in ''Aleykümselam'' dediği anlar zirveye damga vurdu