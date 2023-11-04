  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Hafriyat çalışmasında 1.800 yıllık keşif

Hafriyat çalışmasında 1.800 yıllık keşif

Güncelleme:

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikaya ait arazide gerçekleşen hafriyat çalışması sırasından yaklaşık bin 800 yıllık bir tarihe sahip olduğu düşünülen, Roma dönemine ait yazılı ve kabartmalı mermer mezar steli bulundu.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Sibirya değil Türkiye: Kar birden bastırdı, yollar kapandı
İstanbul'da trafik magandası dehşeti yaşattı
Yolcu otobüsünde can pazarı! Otobüs seyir halinde alev aldı
Engin ve Dilan Polat çifti adliyeye sevk edildi
Ankara'da binlerce parçalık tarihi eser operasyonu
81 ilde Çengel operasyonu: 216 gözaltı var
İstanbul'da metrobüs durağında bomba paniği
Fatih Tekke'nin yeni takımı belli oldu
Putin'in ''Aleykümselam'' dediği anlar zirveye damga vurdu