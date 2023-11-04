Hafriyat çalışmasında 1.800 yıllık keşif

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikaya ait arazide gerçekleşen hafriyat çalışması sırasından yaklaşık bin 800 yıllık bir tarihe sahip olduğu düşünülen, Roma dönemine ait yazılı ve kabartmalı mermer mezar steli bulundu.

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