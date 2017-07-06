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AVRUPA'DAN FLAŞ TÜRKİYE KARARI: MÜZAKERELER ASKIYA ALINDI !
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  3. 06 Temmuz 2017 12:45

Hafriyat kamyonları denetimi havadan görüntülendi

Jandarma ekipleri İstanbul’da Şile yolu üzerinde hafriyat kamyonlarına yönelik uygulama yaptı. Ekiplerin drone kullanarak yaptığı uygulama, havadan görüntülendi.

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