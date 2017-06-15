  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 15 Haziran 2017 11:15

Hafriyat kamyonları tehlike saçmaya devam ediyor

İstanbul'un hemen hemen her yerinde cirit atan sarı dev damperli kamyonlar, Boğazköy’de vatandaşları çileden çıkardı. Köy meydanında neredeyse saniye başı çift taraflı geçiş yapan hafriyat kamyonları, kelimin tam anlamıyla tehlike saçıyor.

Video Galeri
Suriyeliler akın akın ülkelerine gidiyor
Suriyeliler akın akın ülkelerine gidiyor
Video Galeri
''Adaletin olmadığı yerde bireyin kendine olan inancı zedelenir''
''Adaletin olmadığı yerde bireyin kendine olan inancı zedelenir''
Video Galeri
Trafikte ölümüne kavga kamerada
Trafikte ölümüne kavga kamerada
Video Galeri
Başkentte vahşet! Kedi ve köpekler katledildi
Başkentte vahşet! Kedi ve köpekler katledildi
Video Galeri
Prof. Dr. Nazlı: Bayramda aşırı tatlı tüketmek şeker hastalığına davetiye çıkarıyor
Prof. Dr. Nazlı: Bayramda aşırı tatlı tüketmek şeker hastalığına davetiye çıkarıyor
Video Galeri
Evlilik vaadiyle dolandırıldı uyanık davrandım dedi
Evlilik vaadiyle dolandırıldı uyanık davrandım dedi