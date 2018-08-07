Hafriyat kamyonu dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
07 Ağustos 2018 12:35
Hafriyat kamyonu dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul Başakşehir’de yaşanan hafriyat kamyonu dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Hafriyat kamyonu şoförünün ehliyetsiz, aracın ise hacizli yakalamalı olduğu ortaya çıktı.Başakşehir’de Şahintepe’de aşı süratli hafriyat kamyonu, kontrolden çıkarak önce 4 araca, ardından da bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi. İş yerinin önündeki vatandaşlardan birinin ağır yaralandığı...