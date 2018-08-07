SON DAKİKA
BEDELLİ ASKERLİK İÇİN KAÇ KİŞİ BAŞVURDU ?
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 07 Ağustos 2018 12:35

Hafriyat kamyonu dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Başakşehir’de yaşanan hafriyat kamyonu dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Hafriyat kamyonu şoförünün ehliyetsiz, aracın ise hacizli yakalamalı olduğu ortaya çıktı.Başakşehir’de Şahintepe’de aşı süratli hafriyat kamyonu, kontrolden çıkarak önce 4 araca, ardından da bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi. İş yerinin önündeki vatandaşlardan birinin ağır yaralandığı...

Bilgin Pro
Video Galeri
Türkiye’nin en uzun tünelinde kaşık havası oynadılar
Türkiye’nin en uzun tünelinde kaşık havası oynadılar
Video Galeri
Kartal boğulmaktan son anda kurtarıldı
Kartal boğulmaktan son anda kurtarıldı
Video Galeri
Bu da koltuk değnekli hırsız
Bu da koltuk değnekli hırsız
Video Galeri
Çeltik tarlaları susuzluktan kurumaya başladı
Çeltik tarlaları susuzluktan kurumaya başladı
Video Galeri
Öğle bülteni
Öğle bülteni
Video Galeri
Kurbanlık hayvandan firar girişimi
Kurbanlık hayvandan firar girişimi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM