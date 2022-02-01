Anasayfa Video Galeriler Gündem Hafriyat kamyonunun altında kalan kadın hayatını kaybetti Hafriyat kamyonunun altında kalan kadın hayatını kaybetti 01 Şubat 2022 Salı Saat: 14:40 İstanbul Güngören'de iki çocuğuyla karşıya geçmeye çalışan kadına hafriyat kamyonu çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki çocuk savrulurken, kamyonun altında kalan anne hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61f91c403347f4375e310aa3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul Havalimanı’nda bilet kontrolü Bahçeli ve Erdoğan ters düştü! Sezen Aksu'ya zehir zemberek sözler Minik Asiye evinde ilk kez görüntülendi TBMM önünde öğretmenlere engel Bahçeli ve Erdoğan ters düştü! Sezen Aksu'ya zehir zemberek sözler Kazı kazandan servet kazandı! Sevinci kameraya böyle yansıdı Eski eş dehşet saçtı! 3 yaralı var Otelde ''kız arkadaşıma baktın'' kavgası! Silahlar çekildi Saadet Partisi'nden ''uykuları kaçırmanın vakti'' videosu