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  4. Hafriyat kamyonunun altında kalan kadın hayatını kaybetti

Hafriyat kamyonunun altında kalan kadın hayatını kaybetti

İstanbul Güngören'de iki çocuğuyla karşıya geçmeye çalışan kadına hafriyat kamyonu çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki çocuk savrulurken, kamyonun altında kalan anne hayatını kaybetti.

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