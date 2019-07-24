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  3. 24 Temmuz 2019 11:05

Hafriyat kamyonunun arkasına tutunan gençler böyle kaçıştı

Gaziantep’te bisikletli iki genç canlarını hiçe sayarak hafriyat kamyonuna tutunarak seyir etti. Kamyon şoförünün gençleri fark ederek aracı durdurması üzerine bisikletli gençler ters şeritten kaçtı. Gaziantep İpek yolunda bisikletli iki genç, uzun süre bir hafriyat kamyonuna tutunarak ilerledi. Canlarını hiçe sayan gençler, kamyon şoförünün kendilerini fark ederek durması üzerine büyük...

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Otobüsü sollamak isteyen motosikletli genç kaza yaptı
Otobüsü sollamak isteyen motosikletli genç kaza yaptı
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Türk diplomatın şehit olduğu hain saldırı kamerada
Türk diplomatın şehit olduğu hain saldırı kamerada
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Kaza yapan motosikletlinin imdadına yoldan geçen doktor koştu
Kaza yapan motosikletlinin imdadına yoldan geçen doktor koştu
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Jandarmanın uyuşturucu operasyonu kamerada
Jandarmanın uyuşturucu operasyonu kamerada
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“Bereket” isimli kuru yük gemisinin söküm çalışmaları devam ediyor
“Bereket” isimli kuru yük gemisinin söküm çalışmaları devam ediyor
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Sevimli kedi akmayan musluktan su içmeye çalıştı
Sevimli kedi akmayan musluktan su içmeye çalıştı
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