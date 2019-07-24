Hafriyat kamyonunun arkasına tutunan gençler böyle kaçıştı
24 Temmuz 2019 11:05
Hafriyat kamyonunun arkasına tutunan gençler böyle kaçıştı
Gaziantep’te bisikletli iki genç canlarını hiçe sayarak hafriyat kamyonuna tutunarak seyir etti. Kamyon şoförünün gençleri fark ederek aracı durdurması üzerine bisikletli gençler ters şeritten kaçtı. Gaziantep İpek yolunda bisikletli iki genç, uzun süre bir hafriyat kamyonuna tutunarak ilerledi. Canlarını hiçe sayan gençler, kamyon şoförünün kendilerini fark ederek durması üzerine büyük...