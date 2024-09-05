Anasayfa Video Galeriler Gündem Haftalık ders saatleri azaltılacak mı? Bakan Tekin açıkladı Haftalık ders saatleri azaltılacak mı? Bakan Tekin açıkladı 05 Eylül 2024 Perşembe Saat: 15:15 Güncelleme: 05 Eylül 2024 Perşembe 15:15 Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, haftalık ders saatlerinin azaltılacağı söylentilerine yanıt verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66d9a0fd3d6f2cd09a066dc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çanakkale'de vahşet: 2 köpek silahla katledildi İstanbul trafiğinde otomobil alev alev yandı AYM ''sokak hayvanları'' düzenlemesi için kararını açıkladı İETT kaptanları hayat kurtardı Makedonya'da bir Türk vatandaşı Bakan Fidan'a sordu: ''Tayyip abi nasıl ?'' Bir katil koca daha: Önce mahalle esnafını sonra eşini öldürdü Özgecan'ın şüpheli ölümünde sevgilisine beraat Bir ilimiz İranlı turistlerle doldu: Otellerde yer yok Türk ve Fransız bilim insanlarından 15 yıllık çalışması tarihe geçti