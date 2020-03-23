SON DAKİKA
ZİRAAT BANKASI KREDİ ÖDEMELERİNİ ERTELEDİ
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 23 Mart 2020 09:40

Haftanın ilk gününde yollar boş kaldı

Türkiye'de koronavirüsün görülmesiyle birlikte başlayan trafik yoğunluğundaki düşüş, haftanın ilk gününde de devam etti. İstanbul'da, trafik yoğunluğunun en çok yaşandığı pazartesi gününde saat 08.30 itibarıyla yoğunluk yüzde 13 olarak ölçüldü.

Video Galeri
Evde kalın uyarısına uymayıp ormanda güreş tuttular
Evde kalın uyarısına uymayıp ormanda güreş tuttular
Video Galeri
HDP'li iki belediyeye daha kayyum atandı
HDP'li iki belediyeye daha kayyum atandı
Video Galeri
Ankara'da karantinadan kaçan bir kişi yakalandı
Ankara'da karantinadan kaçan bir kişi yakalandı
Video Galeri
Beylikdüzü'nde korkutan yangın!
Beylikdüzü'nde korkutan yangın!
Video Galeri
Fatih Altaylı canlı yayında açıkladı: ''Kafasını gözünü kırarım!''
Fatih Altaylı canlı yayında açıkladı: ''Kafasını gözünü kırarım!''
Video Galeri
Yunanistan'dan gelen 39 kişiye karantina
Yunanistan'dan gelen 39 kişiye karantina
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM