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  4. Hainler 12'den vuruldu! Irak'ın kuzeyinde 28 hedef imha edildi

Hainler 12'den vuruldu! Irak'ın kuzeyinde 28 hedef imha edildi

Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde 28 hedef hava harekatıyla imha edildi. 20 savaş uçağının katıldığı hava harekatı an be an kameralarda...

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