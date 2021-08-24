Anasayfa Video Galeriler Gündem Hainler 12'den vuruldu! Irak'ın kuzeyinde 28 hedef imha edildi Hainler 12'den vuruldu! Irak'ın kuzeyinde 28 hedef imha edildi 24 Ağustos 2021 Salı Saat: 11:40 Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde 28 hedef hava harekatıyla imha edildi. 20 savaş uçağının katıldığı hava harekatı an be an kameralarda... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6124b07d7abac458a61bc2d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Taliban Türk gazetecilere silah çekti İstanbul'da fabrikada yangın Tam 3 gündür kayıptı... Elif bulundu! Barış Yarkadaş ile Tülin Oygür canlı yayında birbirine girdi Erdoğan'dan koruma ordusuyla restoran ziyareti Söndürülemedi... Kazdağları yanıyor! Skandal görüntüler: ''Hamidiye'' diye kuyu suyu sattılar Cumhurbaşkanı Erdoğan aracını durdurup vatandaşlarla sohbet etti Gökhan Gönül'ün kardeşi çıkan Can Gönül'ü böyle anlattılar