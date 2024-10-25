Anasayfa Video Galeriler Gündem Hainler çocuk parkını cehenneme çevirdiler Hainler çocuk parkını cehenneme çevirdiler 25 Ekim 2024 Cuma Saat: 08:10 Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çocuk oyun grubu, kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklandı. Alevler geceyi aydınlatırken, çocuk parkındaki oyun grupları kullanılamaz hale geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/671b2853cf4949fc9906a0b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR CHP 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için kararını verdi Burası Kanada değil, Türkiye: Bir ilimize resmen çığ düştü: Her yer bembeyaz DEM Parti Genel Merkezi'ne saldırı FETÖ elebaşı Gülen'e stadyumda cenaze töreni Erdoğan yurda döner dönmez güvenlik toplantısı yaptı DEM Parti'den yeni Öcalan açıklaması İzmir'in dev AVM'sinde 2 çocuk dehşet saçtı Bakan Göktaş trafik kazası geçirdi Kilosu 2 bin TL: Dağlarda yetişen yenilebilen altın hasadı başladı