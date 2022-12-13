Hainler havadan vuruldu! 8 terörist öldürüldü

AK Parti'den ''hastanelik eden yumruğa'' skandal savunma

Milyonluk kapkaçın altından akıl almaz bir olay çıktı

Bakan Çavuşoğlu'nun Bakan Nebati göndermesi olay oldu

EYT'de büyük kriz iddiası! Erdoğan, Nebati ve Bilgin karşı karşıya!

Erdoğan'ı zora sokacak video paylaşım: ''Son kez adayım''

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamburger burada çok ama TOGG yok