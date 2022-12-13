Anasayfa Video Galeriler Gündem Hainler havadan vuruldu! 8 terörist öldürüldü Hainler havadan vuruldu! 8 terörist öldürüldü 13 Aralık 2022 Salı Saat: 11:10 Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 8 PKK’lı terörist Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63983375cf910d3e4e0e5583" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir sahte doktor rezaleti daha: Merak ettim'' İnanılmaz görüntüler: Burası Afrika değil İstanbul Taciz şüphelisine meydan dayağı Çanakkale'de deprem! İstanbul'da da hissedildi Yabancı uyruklulardan İstanbul'da ''kılıçlı'' kutlama Elon Musk'a büyük protesto! Binlerce kişinin içinde yuhalandı EYT'de büyük kriz iddiası! Erdoğan, Nebati ve Bilgin karşı karşıya! Bakan Çavuşoğlu'nun Bakan Nebati göndermesi olay oldu Antalya’da korkutan hortum kamerada