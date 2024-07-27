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  4. Hainler inlerinde vuruldu: Operasyon kamerada

Hainler inlerinde vuruldu: Operasyon kamerada

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Siirt ili Pervari kırsalında gerçekleştirilen “Gürz-2” operasyonunda 2’si turuncu 2’si gri kategoride olan 4 terörist etkisiz hale getirildi

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