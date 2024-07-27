Anasayfa Video Galeriler Gündem Hainler inlerinde vuruldu: Operasyon kamerada Hainler inlerinde vuruldu: Operasyon kamerada 27 Temmuz 2024 Cumartesi Saat: 09:06 Güncelleme: 27 Temmuz 2024 Cumartesi 09:06 Siirt ili Pervari kırsalında gerçekleştirilen “Gürz-2” operasyonunda 2’si turuncu 2’si gri kategoride olan 4 terörist etkisiz hale getirildi Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66a48e7175976c224f0861a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da eli silahlı psikopat dehşeti: Kurşun yağdırdı Dünyanın en zehirlisi... Bir ilimizde daha görüldü Asansör faciasında şoke eden görüntü: Genç kızı tutacağına termosu tutmuş Karpuz festivalinde zor anlar kamerada... Nefes bile almadılar İstanbul'da zincirleme kaza: Otomobil, metrobüse çarptı Depremzede kadınlar devlet desteğiyle artık hem kazanıyor, hem de kazandırıyor Ege'ye ya da Akdeniz sanmayın; burası Türkiye'nin gerçek gizli cenneti İstanbul'da 6 katlı apartman böyle yıkıldı Define avcıları 7 asırlık tarihin içinden geçti: Köstebek yuvasına çevirdiler