Hainlere bir darbe daha: 15 terörist daha etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde tespit edilen 2'si sözde üst düzey yönetici olmak üzere 15 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

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