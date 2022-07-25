Anasayfa Video Galeriler Gündem Hainlere bir darbe daha: 15 terörist daha etkisiz hale getirildi Hainlere bir darbe daha: 15 terörist daha etkisiz hale getirildi 25 Temmuz 2022 Pazartesi Saat: 11:00 Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde tespit edilen 2'si sözde üst düzey yönetici olmak üzere 15 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62de4d9f408402167850e693" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ne Bodrum ne Antalya... Türkiye'de tek olan mavi bayraklı plaja akın ettiler Yolcu otobüsü küle döndü İzmir'de kimya imalathanesinde yangın: 1 ölü, 1 yaralı Adana'da iki grup sokak ortasında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı İlber Ortaylı'dan ''yeni başlayanlar'' için Lozan Antlaşması dersi Afgan sığınmacılar bu sefer de Türk Lirası'nı yere serip üstünde yürüdü Ceza konserinde yumruklar havalarda uçuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan fahiş fiyatların nedenini böyle açıkladı İmamdan skandal sözler: ''Sokaklar kasap dükkanı gibi, et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor''